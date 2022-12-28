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    Источник: Энцо Фернандес не хочет покидать «Бенфику» зимой

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    Лиссабонская «Бенфика» не планирует отпускать полузащитника Энцо Фернандеса зимой, сообщает журналист Бен Джейкобс.

    Энцо Фернандес
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    Энцо Фернандес

    По данным источника, португальский клуб не хочет расставаться с игроком посреди сезона. 21-летний полузащитник также не планирует уходить из клуба в январе.

    «Челси», который проявляет конкретный интерес к игроку, сможет осуществить трансфер, только заплатив сумму отступных в размере 120 млн евро.

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    • Фернандес интересен «Ливерпулю» и «Реалу», но клубы рассматривают переход игрока только в летнее трансферное окно.

    «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» также следят за ситуацией вокруг аргентинца.

    В текущем сезоне Фернандес провел 13 матчей в чемпионате Португалии и забил 1 гол.

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