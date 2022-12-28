«Челси» готов заплатить больше 100 млн евро за лучшего молодого футболиста ЧМ-2022

стал одним из главных претендентов на полузащитника сборной Аргентины и «Бенфики»

По информации Record, лондонский клуб предложил «Бенфике» 130 миллионов евро за 21-летнего футболиста.

«Челси» настаивает на том, чтобы сделка была закрыта уже в январе.

Сообщалось, что сумма отступных, указанная в контракте Фернандеса с «Бенфикой», составляет 120 миллионов евро. А это значит, что у лиссабонского клуба не будет возможности заблокировать трансфер, если игрок решит перейти в «Челси» в следующем месяце.

При этом «Челси» не единственный, кто готов выплатить «Бенфике» отступные за Энцо. Есть еще как минимум один клуб, который хочет приобрести аргентинского хавбека.

Напомним, Энцо Фернандес был признан лучшим молодым футболистом чемпионата мира в Катаре.