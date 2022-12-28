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    «Челси» готов заплатить больше 100 млн евро за лучшего молодого футболиста ЧМ-2022

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    «Челси» стал одним из главных претендентов на полузащитника сборной Аргентины и «Бенфики» Энцо Фернандеса.

    Энцо Фернандес
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    Энцо Фернандес

    По информации Record, лондонский клуб предложил «Бенфике» 130 миллионов евро за 21-летнего футболиста.

    «Челси» настаивает на том, чтобы сделка была закрыта уже в январе.

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    • Сообщалось, что сумма отступных, указанная в контракте Фернандеса с «Бенфикой», составляет 120 миллионов евро. А это значит, что у лиссабонского клуба не будет возможности заблокировать трансфер, если игрок решит перейти в «Челси» в следующем месяце.

    При этом «Челси» не единственный, кто готов выплатить «Бенфике» отступные за Энцо. Есть еще как минимум один клуб, который хочет приобрести аргентинского хавбека.

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    • Напомним, Энцо Фернандес был признан лучшим молодым футболистом чемпионата мира в Катаре.

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