начнут матч в 23:00 в английском Чемпионшипе, 27.12.2022.

Последний матч между собой: «Бирмингем Сити» — «Бёрнли» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бёрнли» — «Бирмингем Сити». Коэффициент ставки — 2.66 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бёрнли»).

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