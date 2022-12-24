Бенту высказал мнение о значимости Роналду в сборной Португалии

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
«Есть кое-что, что кажется мне очевидным: сейчас сборная Португалии не так зависима от Роналду, как это было несколько лет назад.
Думаю, у любого, кто разбирается в футболе, возникает эта мысль. Конечно, с точки зрения таланта он лучший игрок из тех, кого я когда-либо тренировал.
Ничто не умаляет его вклада в португальский футбол, но у всего есть конец», — приводит слова Бенту Record.
Напомним, что сборная Португалии вылетела из чемпионата мира в 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).