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    Уилкшир: У Смолова были амбиции играть в «Милане», у Кокорина тоже были возможности уехать в Европу

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    Экс-защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир рассказал, почему его бывшие одноклубники Федор Смолов и Александр Кокорин не раскрыли свой потенциал.

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    «Хорошие ребята. Смолов же сейчас снова в "Динамо" вернулся. Приятно, что воспитанники возвращаются в команду.

    А вообще, Кокорин и Смолов были главными талантами той команды. Они были примерно на одном уровне.

    Смолов благодаря своему менталитету взял от карьеры больше. Но тогда, в "Динамо", несмотря на юный возраст, они оба показывали фантастическую игру. Были очень уверенными на поле.

    Когда я только пришел в "Динамо", у Смолова были амбиции играть в "Милане". У Кокорина же тоже были возможности уехать в Европу.

    Но надо понимать, что почти для всех русских игроков домашний чемпионат — фантастический. Ты играешь дома, получаешь хорошие деньги. И многие просто не готовы куда-то уезжать.

    Поэтому, как я и говорил, у русских футболистов при переезде в Европу возникают проблемы ментального характера. Им там тяжело», — сказал игрок Sport24.

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