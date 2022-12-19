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    Бэйл вошел в список худших игроков ЧМ-2022 по версии L'Equipe

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    Французское издание L'Equipe опубликовало символическую команду составленную из худших, по оценкам издания, игроков, принимавших участие в чемпионате мира в Катаре.

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    В антисборную по версии L'Equipe вошли:

    Вратарь: Уэйн Хеннесси (Уэльс, «Ноттингем Форест»);

    Защитники: Мэтти Кэш (Польша, «Астон Вилла»), Хоссейн Канаанизадеган (Иран, «Аль-Ахли» Доха), Буалем Хухи (Катар, «Аль-Садд»);

  • Названа символическая сборная ЧМ-2022 по версии Opta Sport
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    • Полузащитники: Янник Карраско (Бельгия, «Атлетико»), Андреас Ольсен (Дания, «Брюгге»), Крыстян Белик (Польша, «Бирмингем»), Петр Зелиньски (Польша, «Наполи»), Гарет Бэйл (Уэльс, «Лос-Анджелес»), Крепен Диатта (Сенегал, «Монако»);

    Нападающий: Антони Контрерас (Коста-Рика, «Эредиано»).

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