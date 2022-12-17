Селюк о смерти Михайловича: Синиша боролся, делал операцию, химиотерапию, но, к сожалению, так произошло

Известный футбольный агентназвал большой потерей для мирового спорта смерть известного югославского и сербского футболиста

«Я не скажу, что мы близко общались. Но я знал его как тренера и футболиста.

Безусловно, это большая потеря. Синиша боролся, делал операцию, химиотерапию, но, к сожалению, так произошло. Пусть земля ему будет пухом», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».

В июле 2019 года Михайлович объявил, что у него лейкемия.

Михайлович известен по выступлениям за «Црвену Звезд», «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер».

Он тренировал сборную Сербии, «Милан», «Сампдорию», «Катанию», «Фиорентину» и «Торино». Последним местом работы Синиши была «Болонья», откуда его уволили в сентябре 2022 года.

За сборную Югославии Михайлович провел 63 матча и забил 9 мячей.