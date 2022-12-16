Украинский клуб могут дисквалифицировать из еврокубков

может получить от УЕФА дисквалификацию из еврокубков.

В Союз европейских футбольных ассоциаций поступила жалоба о том, что «Днепр-1» является преемником старого «Днепра».

«В УЕФА поступила жалоба, что "СК Днепр-1" — это старый "Днепр", просто "перекрашенный". Союз уже начал расследование, они разбираются.

Самое интересное, если они докажут, что это так, а доказать это, мне кажется, очень просто — стадион тот же, руководство то же, футболисты те же, академия та же. Они изменили только название и эмблему.

Если это докажут, то "СК Днепр-1" "впаяют" не только долги "Днепра", но и могут дисквалифицировать прямо сейчас из еврокубков. Потому что получается, что "Днепр" обманул всех — и тех, кому должен деньги, и УЕФА. За такое может быть дисквалификация.

Кто подал эту жалобу, у меня нет информации. Но у меня есть подозрение, что здесь торчат уши УАФ», — написал журналист Сергей Болотников в своем Twitter.

Напомним, в этом еврокубковом сезоне «Днепр-1» вышел в 1/16 финала Лиги конференций, где сыграет против кипрского АЕКа из Ларнаки.