Форвард ПСВ Гакпо может перейти в европейский топ-клуб

Директорпрокомментировал возможную продажу форварда команды

Специалист отметил, что Гакпо может перейти в один из европейских клубов, но только за рекордную стоимость.

«Нужно быть реалистами. Стоимость Гакпо такова, что в Европе есть лишь 10-12 клубов, которые могут заплатить эту сумму.

Цифры не обсуждались, но, если появится клуб, в который Коди хотел бы перейти, он уйдёт. Эти договорённости были достигнуты до того, как я начал работать в клубе.

В любом случае, это должен быть рекордный трансфер для нас.

Судя по сообщениям СМИ кажется, что все клубы выстроились в очередь, но реальность такова, что мы не знаем о каком-либо интересе. Всё тихо.

Я говорил с Коди, он уезжает в отпуск на 10 дней. Если что-то происходит, возможно, об этом известно игроку или его агенту, но не нам», — приводит слова Брандса Goal.

В составе сборной Нидерландов на чемпионате мира Коди Гакпо провел 5 матчей и забил 3 гола.