ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная БразилииХорватия — Бразилия. Онлайн
  • 17:28
    • Сборные Бразилии и Хорватии объявили составы на матч 1/4 финала ЧМ
  • 19:24
    • Мартинес может стать главным тренером сборной Мексики
  • 18:59
    • КХЛ может в следующем сезоне изменить формат плей-офф
  • 18:36
    • Маккенни может продолжить карьеру в «Челси» или «Манчестер Юнайтед»
  • 18:25
    • Дешам: Сверхспособность Мбаппе — решать исход матча
    Все новости спорта

    Карпин оценил игру азиатских сборных на ЧМ-2022

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Южной Кореи Сборная Японии
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил мнение об азиатских сборных.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    Специалист отметил, что уровень азиатских команд за последние 5-10 лет заметно вырос.

    «Лично для меня сила азиатских команд была понятна и до чемпионата мира. Надеюсь, для тех, кто думал по-другому, чемпионат мира развернул мнение в другую сторону.

    Даже те команды, с которыми мы играли — Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, — и команды, которые показывают результаты на ЧМ, говорят о том, что азиатский футбол уже не тот, что был 5-10 лет назад.

    Кто думает по-другому, прилично ошибается. Поэтому и говорить о том, что надо Киргизию и Таджикистан обыгрывать 10:0…

    Просто посмотрите результаты этих сборных против тех же Японии и Кореи. Причем они играют не товарищеские матчи, а готовятся. И они не обыгрывают эти команды по 5:0 и 6:0.

    Мьянму и Мальдивы можно обыграть, так это и происходит», — приводит слова Карпина Sport24.

    Напомним, что сборные Японии и Южной Кореи прошли групповой этап на чемпионате мира в Катаре, но закончили свое выступление в 1/8 финала мундиаля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нидерланды разрушат мечту Месси?
  • Нидерланды — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Англия «съест» Мбаппе и нагло ворвется в полуфинал ЧМ-2022
  • Англия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Марокканцы дадут бой португальцам, но поедут домой
  • Марокко — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.14
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Нидерланды — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Англия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Марокко — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Блахович — Анкалаев
  • Бокс
  • Послезавтра в 08:10
    •  1.82
  • Прогноз на матч Пимблетт — Гордон
  • Бокс
  • Послезавтра в 07:40
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тилл — Дю Плесси
  • Бокс
  • Послезавтра в 06:40
    •  1.68
  • Прогноз на матч Митчелл — Топурия
  • Бокс
  • Послезавтра в 06:10
    •  1.65
  • Прогноз на матч Кроуфорд — Аванесян
  • Бокс
  • Послезавтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры