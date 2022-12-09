Карпин оценил игру азиатских сборных на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Россиивыразил мнение об азиатских сборных.

Специалист отметил, что уровень азиатских команд за последние 5-10 лет заметно вырос.

«Лично для меня сила азиатских команд была понятна и до чемпионата мира. Надеюсь, для тех, кто думал по-другому, чемпионат мира развернул мнение в другую сторону.

Даже те команды, с которыми мы играли — Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, — и команды, которые показывают результаты на ЧМ, говорят о том, что азиатский футбол уже не тот, что был 5-10 лет назад.

Кто думает по-другому, прилично ошибается. Поэтому и говорить о том, что надо Киргизию и Таджикистан обыгрывать 10:0…

Просто посмотрите результаты этих сборных против тех же Японии и Кореи. Причем они играют не товарищеские матчи, а готовятся. И они не обыгрывают эти команды по 5:0 и 6:0.

Мьянму и Мальдивы можно обыграть, так это и происходит», — приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, что сборные Японии и Южной Кореи прошли групповой этап на чемпионате мира в Катаре, но закончили свое выступление в 1/8 финала мундиаля.