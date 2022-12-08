Анчелотти: Сборная Испании на чемпионате мира стала огромным разочарованием

Наставник мадридского «Реала»прокомментировал вылет сборной Испании в 1/8 финала чемпионата.

«Мне не стыдно, играть от обороны и искать возможности для контратак. С такими игроками, как Винисиус Жуниор или Мбаппе в команде, не пытаться сыграть вертикально после перехвата мяча — это преступление. Жозе Моуринью — величайший из всех нас, говорил, что выиграл много матчей, играя от обороны и на контратаках.

Сборная Испании на чемпионате мира стала огромным разочарованием. Ожиданиями были другими, пусть у них и молодая команда», — цитирует Анчелотти Diario Sport.

Напомним, что «Красная фурия» проиграла сборной Марокко. Игра завершилась в серии пенальти, где испанцы уступили 0:3.

Главный тренер Луис Энрике был уволен со своего поста после вылета с ЧМ.