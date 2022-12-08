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    Анчелотти: Сборная Испании на чемпионате мира стала огромным разочарованием

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    Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал вылет сборной Испании в 1/8 финала чемпионата.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Мне не стыдно, играть от обороны и искать возможности для контратак. С такими игроками, как Винисиус Жуниор или Мбаппе в команде, не пытаться сыграть вертикально после перехвата мяча — это преступление. Жозе Моуринью — величайший из всех нас, говорил, что выиграл много матчей, играя от обороны и на контратаках.

    Сборная Испании на чемпионате мира стала огромным разочарованием. Ожиданиями были другими, пусть у них и молодая команда», — цитирует Анчелотти Diario Sport.

    Напомним, что «Красная фурия» проиграла сборной Марокко. Игра завершилась в серии пенальти, где испанцы уступили 0:3.

    Главный тренер Луис Энрике был уволен со своего поста после вылета с ЧМ.

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