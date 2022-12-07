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    Онопко — о матчах с Узбекистаном и Таджикистаном: Страна видит, что сборная и футбол живы

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко отреагировал на критику игры национальной команды и объяснил, чем были важны последние матчи сборной.

    Виктор Онопко
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    Виктор Онопко

    В ноябре Россия сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0) в выездных товарищеских матчах.

    «Страна видит, что сборная и футбол живы. Все хотят, чтобы футбол был — он многим помогает жить. Да и самим футболистам важно играть. Сборная – лишний стимул для молодых ребят.

    Мы хотим сейчас снять зажатость с игроков, помочь им раскрыться. Нет такого, что мы должны обязательно обыгрывать Таджикистан и Узбекистан. 

    Слушайте, сборная в свое время Андорру и Лихтенштейн еле-еле побеждала. Бывшие тренеры, футболисты сидят в студиях и говорят о том, чего не знают. Они не находятся внутри сборной.

    Они говорят, что у футболистов не горят глаза. Как они это видят по телевизору? Они не знают требований, установок, да и вообще они не знают ничего, что происходит в сборной.

    Как при этом можно что-то рассказывать?» – сказал Онопко Sport24.

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