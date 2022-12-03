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    Пулишич обратился к американским фанатам

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    Полузащитник «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич в обращении к американским болельщикам рассказал о том, что переживает за поражение от Нидерландов (1:3) в матче 1/8 чемпионата мира.

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    «Нам очень жаль. Мы так сильно этого хотели, я надеюсь, мы заставили вас понервничать в хорошем смысле и показали, что из себя представляет наша команда, спасибо вам.

    Прямо сейчас мне очень больно. Мы думали, что сможем пройти дальше и добиться большего успеха в этот раз, но я все равно люблю этих парней, мы многое сделали. Это был невероятный опыт, который останется со мной на всю жизнь. Прямо сейчас мне больно, но дайте нам пару дней, и тогда мы сможем оглянуться и почувствовать гордость», — приводит слова Пулишича Goal.

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