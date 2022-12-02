Сегодня в третьем туре квартета H сборная Южной Кореи проведет заключительный матч групповой стадии против сборной Португалии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 18:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Южная Корея

Азиатская команда по итогам двух туров замыкает турнирную таблицу группы H, набрав одно очко. Шансы на выход в плей-офф у подопечных Паулу Бенту все же остаются, но для этого корейцам необходимо не только обыгрывать португальцев, но и рассчитывать на то, что Гана, как минимум, потеряет очки в матче с Уругваем. Напомним, что в первом туре «азиатские тигры» сыграли в нулевую ничью с уругвайцами, а в следующем матче устроили голевую феерию с Ганой, уступив со счетом 2-3.

В десяти последних матчах южнокорейцы одержали пять побед, три раза сыграли вничью и потерпели два поражения. Под вопросом остается участие в ближайшей встрече лидера обороны корейской команды Ким Мин Дже, получившего травму голени в игре с Ганой.

Португалия

Подопечные Фернанду Сантуша уже обеспечили себе место в плей-офф, но пока не гарантировали себе первую строчку в квартете H. Для того, чтобы сохранить лидерство в группе, португальцам достаточно сегодня набрать одно очко. В первых двух турах команда с Пиренейского полуострова набрала 6 баллов из 6-ти возможных, переиграв сборные Ганы (3-2) и Уругвая (2-0).

В десяти последних матчах сборная Португалии одержала семь побед, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Игру с южнокорейцами из-за травм пропустят Данилу, Мендеш и Отавио. Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш заявил, что Криштиану Роналду также может не появиться на поле сегодня вечером.

Личные встречи

Сборные Южной Кореи и Португалии встречались между собой один раз. На домашнем чемпионате мира 2002 года азиатская команда переиграла португальцев (1-0) в третьем туре группового этапа, оставив «европейский бразильцев» без плей-офф.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Южная Корея — Португалия с коэффициентом 2.10.