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    Луис Суарес Гана против Суареса и дуэль Сербии и Швейцарии. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня
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    Сербия — Швейцария. Смотреть онлайн в прямом эфире

    02.12.2022 в 22:00 начнется матч в группе G ЧМ-2022 по футболу в Катаре Сербия — Швейцария

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    Сербия и Швейцария начнут матч в 22:00 в группе G ЧМ-2022 по футболу в Катаре, 02.12.2022.

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    Последний матч между собой: «Сербия» — «Швейцария» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сербия» — «Швейцария». Коэффициент ставки — 1.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Сербия»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сербия — Швейцария.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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