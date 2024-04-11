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    «Бенфика» постарается создать задел в первом матче

    «Бенфика» — «Марсель». Ставка (к. 2.12) и прогноз на четвертьфинал Лиги Европы 11 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Марсель»
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    11 апреля в четвертьфинале Лиги Европы по футболу сыграют «Бенфика» и «Марсель». Начало игры — в 22:00 мск. «Бенфика» — «Марсель»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 11 Апреля 2024 года
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    «Бенфика»

    Турнирное положение: в чемпионате Португалии «Бенфика» продолжает борьбу со «Спортингом» за золотые медали, сейчас подопечные Роджера Шмидта уступают четыре очка.

    Последние матчи: в 1/8 финала Лиги Европы «Бенфика» прошла «Рейнджерс». В гостях была зафиксирована ничья со счетом 2:0, а на своем поле португальский клуб победил 1:0. Победный мяч забил Рафа после передачи ди Мария.

    Бенфика — Марсель: коэффициенты букмекеров

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    В чемпионате Португалии уступила главному сопернику «Спортингу» со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в концовке встречи.

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    Состояние команды: на протяжении всего сезона «Бенфика» показывает очень качественный и результативный футбол, неудача в последнем туре со «Спортингом» только раззадорит дружину Роджера Шмидта.

    «Марсель»

    Турнирное положение: сейчас «Марсель» идет на восьмом месте в чемпионате Франции с 39 очками и продолжает вести упорную борьбу за выход в еврокубки на следующий сезон.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Последние матчи: в Лиге 1 команда уступила в гостях «Лиллю» со счетом 1:3. Первый тайм закончился без забитых мячей, а после перерыва соперник смог додавить, забив три гола. «Марсель» уступил по делу, он играл слабее.

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    В 1/8 финала Лиги Европы команда прошла «Вильярреал», победив его по сумме двух матчей (4:0, 1:3).

    Не сыграют: травмирована целая группа важных игроков: Ронжье, Сарр, Клосс, Онана, Мурило, а скамейка запасных у провансальцев не такая глубокая.

    Состояние команды: после увольнения Гаттузо и прихода на пост главного тренера опытного Гассе случился всплеск, команда одержала несколько важных побед, показывала неплохой футбол, но сейчас ее снова настиг спад.

    Статистика для ставок

    • Последний раз в официальныз матчах они встречались в 2010 году в рамках 1/8 финала Лиги Европы, и тогда сильнее была «Бенфика» (2:1, 1:1)

    • В последних семи матчах «Бенфика» одержала четыре победы, два раза сыграла вничью и один раз уступила

    • «Марсель» идет серией из четырех поражений кряду во всех турнирах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бенфики» дают 1,90, а на «Марсель» — 4,20. Ничью можно взять у букмекеров за 3,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,12, а тотал больше за 1,77.

    Прогноз: сейчас «Бенфика» смотрится гораздо солиднее своего соперника, команда обладает очень мощным, сбалансированным составом, с ней работает сильный тренер Шмидт. Тогда как у «Марселя» большие потери в составе, а эффект от назначения Гассе постепенно сходит на нет.

    Ставка: победа «Бенфики» за 1,90.

    Прогноз: любители рисковых вариантов могут взять уверенную победу «Бенфики». Команда наверняка попытается себе создать задел на следующий матч.

    Ставка: победа «Бенфики» с форой -1,5 за 3,40.

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    Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Марсель» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 11.04.2024. Прогнозы на футбол. «Бенфика» постарается создать задел в первом матче
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