11 апреля в четвертьфинале Лиги Европы по футболу сыграют «Бенфика» и «Марсель». Начало игры — в 22:00 мск. «Бенфика» — «Марсель»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бенфика»

Турнирное положение: в чемпионате Португалии «Бенфика» продолжает борьбу со «Спортингом» за золотые медали, сейчас подопечные Роджера Шмидта уступают четыре очка.

Последние матчи: в 1/8 финала Лиги Европы «Бенфика» прошла «Рейнджерс». В гостях была зафиксирована ничья со счетом 2:0, а на своем поле португальский клуб победил 1:0. Победный мяч забил Рафа после передачи ди Мария.

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В чемпионате Португалии уступила главному сопернику «Спортингу» со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в концовке встречи.

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Состояние команды: на протяжении всего сезона «Бенфика» показывает очень качественный и результативный футбол, неудача в последнем туре со «Спортингом» только раззадорит дружину Роджера Шмидта.

«Марсель»

Турнирное положение: сейчас «Марсель» идет на восьмом месте в чемпионате Франции с 39 очками и продолжает вести упорную борьбу за выход в еврокубки на следующий сезон.

Календарь и таблица Лиги Европы

Последние матчи: в Лиге 1 команда уступила в гостях «Лиллю» со счетом 1:3. Первый тайм закончился без забитых мячей, а после перерыва соперник смог додавить, забив три гола. «Марсель» уступил по делу, он играл слабее.

В 1/8 финала Лиги Европы команда прошла «Вильярреал», победив его по сумме двух матчей (4:0, 1:3).

Не сыграют: травмирована целая группа важных игроков: Ронжье, Сарр, Клосс, Онана, Мурило, а скамейка запасных у провансальцев не такая глубокая.

Состояние команды: после увольнения Гаттузо и прихода на пост главного тренера опытного Гассе случился всплеск, команда одержала несколько важных побед, показывала неплохой футбол, но сейчас ее снова настиг спад.

Статистика для ставок

Последний раз в официальныз матчах они встречались в 2010 году в рамках 1/8 финала Лиги Европы, и тогда сильнее была «Бенфика» (2:1, 1:1)

В последних семи матчах «Бенфика» одержала четыре победы, два раза сыграла вничью и один раз уступила

«Марсель» идет серией из четырех поражений кряду во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бенфики» дают 1,90, а на «Марсель» — 4,20. Ничью можно взять у букмекеров за 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,12, а тотал больше за 1,77.

Прогноз: сейчас «Бенфика» смотрится гораздо солиднее своего соперника, команда обладает очень мощным, сбалансированным составом, с ней работает сильный тренер Шмидт. Тогда как у «Марселя» большие потери в составе, а эффект от назначения Гассе постепенно сходит на нет.

Ставка: победа «Бенфики» за 1,90.

Прогноз: любители рисковых вариантов могут взять уверенную победу «Бенфики». Команда наверняка попытается себе создать задел на следующий матч.

Ставка: победа «Бенфики» с форой -1,5 за 3,40.