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    Сербия — Швейцария. Прогноз Романа Нагучева на матч ЧМ-2022 2 декабря

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    Роман Нагучев
    Известный комментатор и амбассадор БК Фонбет Роман Нагучев дает прогноз на матч Сербии и Швейцарии в третьем туре ЧМ-2022. Игра начнется 2 декабря в 22:00 мск. Сербия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Группа G 02 Декабря 2022 года
    Сербия
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    •  Сербия 22:00 Швейцария Швейцария
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    Сербия

    В квалификации сербы опередили Португалию, проиграв лишь в 1 из 16 последних встреч с европейскими оппонентами, но пока не оправдывают высокие ожидания и остаются «темной лошадкой».

    Коэффициенты матча Сербия — Швейцария

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    Подопечные Драгана Стойковича начали турнир с поражения от Бразилии (0:2), а в практически выигранной встрече с Камеруном их подвели ошибки в обороне (3:3). Чтобы выйти в плей-офф, балканской сборной нужно намного лучше защищаться. Лишний пропущенный гол от Швейцарии уже стоил Сербии путевки в плей-офф на ЧМ-2018.

    Начиная с той встречи, «орлы» пропускали минимум по два мяча и ни разу не победили в групповом этапе мундиаля (1 ничья и 3 поражения). Единственный мяч Сербии в ворота швейцарцев в России забил Александар Митрович. Форвард «Фулхэма» отличился и в прошлом туре с камерунцами.

    Швейцария

    Команде Мурата Якина достаточно не проиграть, чтобы на третьем чемпионате мира подряд выйти в плей-офф и во второй раз опередить Сербию. Для этого у Швейцарии есть непробиваемая оборона и элитный вратарь Янн Зоммер.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Альпийцы одолели Камерун (1:0) и едва не сдержали пятикратных чемпионов мира бразильцев, уступив лишь в концовке (0:1). Второе поражение подряд станет фатальным для швейцарцев, но на финальных турнирах ЧМ они не проигрывали два матча подряд с 1994 года.

    В атаке у Швейцарии мобильные Нельсон Варгас и Брель Эмболо. Форвард «Монако» уже открыл счет голам в матче с Камеруном, откуда он родом.

    Сербия — Швейцария: статистика личных встреч

    Сборная Сербии уступила Швейцарии во втором туре ЧМ-2018, хотя вела после первого тайма (1:2).

    Прогноз Романа Нагучева на матч Сербия — Швейцария

    Если где и можно предсказать футбольный «низ», так это в матче двух команд, которые боятся рисковать. Сербам нужна победа после того, как они упустили три очка в матче с Камеруном. Швейцарцев вполне устроит ничья, ведь камерунцы не одолеют Бразилию.

    Сербия — Швейцария. Прогноз, ставка за 2.50

    Альпийская сборная умеет играть на результат, а потом взять и забить. Она буквально создана, чтобы играть на тотал меньше 2,5 в своих решающих матчах.

    Мне кажется, именно это и случится во встрече двух рациональных команд, которые не любят рисковать.

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    Сербия — Швейцария: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 02.12.2022. Прогнозы на футбол. Кто испугается больше?
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