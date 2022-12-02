Сербия

В квалификации сербы опередили Португалию, проиграв лишь в 1 из 16 последних встреч с европейскими оппонентами, но пока не оправдывают высокие ожидания и остаются «темной лошадкой».

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Подопечные Драгана Стойковича начали турнир с поражения от Бразилии (0:2), а в практически выигранной встрече с Камеруном их подвели ошибки в обороне (3:3). Чтобы выйти в плей-офф, балканской сборной нужно намного лучше защищаться. Лишний пропущенный гол от Швейцарии уже стоил Сербии путевки в плей-офф на ЧМ-2018.

Начиная с той встречи, «орлы» пропускали минимум по два мяча и ни разу не победили в групповом этапе мундиаля (1 ничья и 3 поражения). Единственный мяч Сербии в ворота швейцарцев в России забил Александар Митрович. Форвард «Фулхэма» отличился и в прошлом туре с камерунцами.

Швейцария

Команде Мурата Якина достаточно не проиграть, чтобы на третьем чемпионате мира подряд выйти в плей-офф и во второй раз опередить Сербию. Для этого у Швейцарии есть непробиваемая оборона и элитный вратарь Янн Зоммер.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Альпийцы одолели Камерун (1:0) и едва не сдержали пятикратных чемпионов мира бразильцев, уступив лишь в концовке (0:1). Второе поражение подряд станет фатальным для швейцарцев, но на финальных турнирах ЧМ они не проигрывали два матча подряд с 1994 года.

В атаке у Швейцарии мобильные Нельсон Варгас и Брель Эмболо. Форвард «Монако» уже открыл счет голам в матче с Камеруном, откуда он родом.

Сербия — Швейцария: статистика личных встреч

Сборная Сербии уступила Швейцарии во втором туре ЧМ-2018, хотя вела после первого тайма (1:2).

Прогноз Романа Нагучева на матч Сербия — Швейцария

Если где и можно предсказать футбольный «низ», так это в матче двух команд, которые боятся рисковать. Сербам нужна победа после того, как они упустили три очка в матче с Камеруном. Швейцарцев вполне устроит ничья, ведь камерунцы не одолеют Бразилию.

Сербия — Швейцария. Прогноз, ставка за 2.50

Альпийская сборная умеет играть на результат, а потом взять и забить. Она буквально создана, чтобы играть на тотал меньше 2,5 в своих решающих матчах.

Мне кажется, именно это и случится во встрече двух рациональных команд, которые не любят рисковать.

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