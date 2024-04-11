ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Чернышов«Кто сдаётся, тот остаётся на месте». Андрей Чернышов — о призвании быть тренером, работе в «Спартаке» и сделках с совестью «Реал» — «Манчестер Сити»Выиграли зрители. «Манчестер Сити» и «Реал» устроили незабываемый хаос в Мадриде Килиан Мбаппе ЛЧ. Возвращение Кейна в Лондон, встреча двух главных фаворитов и прощальная гастроль Мбаппе
    Все новости спорта

    «Клипперс» не позволит «Финиксу» подняться в топ-6?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс». Ставка (к. 2.56) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 11 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс Прогнозы на Финикс Санз
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Финикс». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 11 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: Место в плей-офф напрямую обеспечили себе баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс». На данный момент «парусники» занимают в турнирной таблице Западной конференции 4 место. В 79 матчах команда одержала 51 победу и потерпела 28 поражений.

    Последние матчи: Путёвку в 1/8 финала баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» завоевал в матче против «Финикса» (105:92). В этой встрече лучший коэффициент полезности действия у форварда Пола Джорджа. Игрок «Клипперс» отправил в кольцо соперника 23 очка.

    Не сыграют: Под вопросом участие двух баскетболистов: с травмой руки в лазарете находится Мусса Диабате, а с травмой пальца — Джордан Миллер. Также выбыл из строя лидер «Клипперс» Кавай Леонард, который травмировал колено. С травмой ноги на больничной койке команды находится Джошуа Примо, вне игры также — Джеймс Харден.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» выдаёт победную серию из четырёх матчей: обыграны «Кливленд» (120:118), «Юта» (131:102) и «Денвер» (102:100).

    «Финикс»

    Турнирное положение: «Финикс» недавно выбрался на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции и не намерен его сдавать. К тому, же «солнечные» мечтают зацепиться за место в первой шестёрке, которое даёт право сыграть в плей-офф турнира. На эту минуту «Финикс» одержал 46 побед и потерпел 33 поражения.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: «Финикс» проигрывает во втором матче подряд, уступив «Лос-Анджелес Клипперс» (92:105). До этого было фиско в поединке против «Нью-Орлеана» (105:113).

    Не сыграют: Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено. Под вопросом участие Юсуф Нуркич, который получил травму лодыжки, дисквалифицированных на матч нет.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: В последних матчах «Финикс» добился успеха в поединках против «Миннесоты» (97:87), «Кливленда» (122:101) и «Нью-Орлеана» (124:111).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Кливленд» и «Финикс» сыграли три раза

    • «Лос-Анджелес Клипперс» во всех трех матчах оказался сильнее «Финикса» 105:92, 138:111, 131:122

    • Победная серия «Лос-Анджелес Клипперс» составляет четыре матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.56.

    ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: Играют ведущие клубы своих конференций, однако в лучшей игровой форме находятся баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс», которые выдают более стабильную игру, нежели «Финикс», мы рискнём в пользу хозяев.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 2.56.

    Прогноз: 240 очков — средний показатель очных встреч между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Финиксом». Команды могут устроить яркую игру и в четвёртой игре противостояния.

    Ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Руне — Нагал
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арис Лимасол — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ипсвич — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Халл Сити — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бирмингем — Кардифф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.62
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  6.50
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.15
  • Прогноз на матч Атлетико — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Ротерхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Суонси — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс» с коэффициентом 2.56. Дата матча: 11.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Клипперс» не позволит «Финиксу» подняться в топ-6?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры