В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Финикс». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 11 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: Место в плей-офф напрямую обеспечили себе баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс». На данный момент «парусники» занимают в турнирной таблице Западной конференции 4 место. В 79 матчах команда одержала 51 победу и потерпела 28 поражений.

Последние матчи: Путёвку в 1/8 финала баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» завоевал в матче против «Финикса» (105:92). В этой встрече лучший коэффициент полезности действия у форварда Пола Джорджа. Игрок «Клипперс» отправил в кольцо соперника 23 очка.

Не сыграют: Под вопросом участие двух баскетболистов: с травмой руки в лазарете находится Мусса Диабате, а с травмой пальца — Джордан Миллер. Также выбыл из строя лидер «Клипперс» Кавай Леонард, который травмировал колено. С травмой ноги на больничной койке команды находится Джошуа Примо, вне игры также — Джеймс Харден.

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Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» выдаёт победную серию из четырёх матчей: обыграны «Кливленд» (120:118), «Юта» (131:102) и «Денвер» (102:100).

«Финикс»

Турнирное положение: «Финикс» недавно выбрался на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции и не намерен его сдавать. К тому, же «солнечные» мечтают зацепиться за место в первой шестёрке, которое даёт право сыграть в плей-офф турнира. На эту минуту «Финикс» одержал 46 побед и потерпел 33 поражения.

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Последние матчи: «Финикс» проигрывает во втором матче подряд, уступив «Лос-Анджелес Клипперс» (92:105). До этого было фиско в поединке против «Нью-Орлеана» (105:113).

Не сыграют: Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено. Под вопросом участие Юсуф Нуркич, который получил травму лодыжки, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Финикс» добился успеха в поединках против «Миннесоты» (97:87), «Кливленда» (122:101) и «Нью-Орлеана» (124:111).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Кливленд» и «Финикс» сыграли три раза

«Лос-Анджелес Клипперс» во всех трех матчах оказался сильнее «Финикса» 105:92, 138:111, 131:122

Победная серия «Лос-Анджелес Клипперс» составляет четыре матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.56.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Играют ведущие клубы своих конференций, однако в лучшей игровой форме находятся баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс», которые выдают более стабильную игру, нежели «Финикс», мы рискнём в пользу хозяев.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 2.56.

Прогноз: 240 очков — средний показатель очных встреч между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Финиксом». Команды могут устроить яркую игру и в четвёртой игре противостояния.

Ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.00.