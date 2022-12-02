Роналду о перепалке с игроком Кореи: «Он говорил мне быстрее уходить с поля. Я сказал ему заткнуться»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о перепалке с игроком сборной Южной Кореи.

37-летнего португальца заменили на 65-й минуте матча. Уходя с поля, он вступил в словесную перепалку с игроком Кореи.

«Перед моей заменой один из их игроков говорил мне, чтобы я поскорее уходил. Я сказал ему заткнуться. У него нет полномочий для такого, он не обязан высказывать свое мнение о чем-либо.

Я бы ускорил темп, если бы судья сказал мне сделать это. В полемике нет необходимости. Был разгар игры», — сказал игрок O Jogo.

Сборная Португалии, проиграв Корее (1:2) с 6 очками заняла первое место в группе H. Корея стала второй, набрав 4 очка. Обе команды вышли в плей-офф ЧМ-2022.

Соперники Португалии и Кореи по 1/8 финала определятся по итогам матчей группы G.