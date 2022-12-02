ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус и КаземироКамерун — Бразилия. Онлайн
  • 20:04
    • Сборная Уругвая взяла верх над Ганой, но вылетела с ЧМ-2022
  • 20:04
    • Ассист Сона помог Южной Корее выиграть у Португалии и выйти в плей-офф ЧМ
  • 21:44
    • «Ак Барс» взял верх над «Локомотивом» в Казани
  • 19:26
    • «Магнитка» выиграла пятый матч подряд в КХЛ
  • 19:24
    • «Салават Юлаев» забросил шесть шайб «Трактору»
    Все новости спорта

    Роналду о перепалке с игроком Кореи: «Он говорил мне быстрее уходить с поля. Я сказал ему заткнуться»

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная Португалии Португалия Сборная Южной Кореи ЧМ-2022
    Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о перепалке с игроком сборной Южной Кореи.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    37-летнего португальца заменили на 65-й минуте матча. Уходя с поля, он вступил в словесную перепалку с игроком Кореи.

    «Перед моей заменой один из их игроков говорил мне, чтобы я поскорее уходил. Я сказал ему заткнуться. У него нет полномочий для такого, он не обязан высказывать свое мнение о чем-либо.

    Я бы ускорил темп, если бы судья сказал мне сделать это. В полемике нет необходимости. Был разгар игры», — сказал игрок O Jogo.

    Сборная Португалии, проиграв Корее (1:2) с 6 очками заняла первое место в группе H. Корея стала второй, набрав 4 очка. Обе команды вышли в плей-офф ЧМ-2022.

    Соперники Португалии и Кореи по 1/8 финала определятся по итогам матчей группы G.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Альбиселесте» легко справятся с «соккеруз»
  • Аргентина — Австралия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Оппонентам может не хватить 90 минут
  • Нидерланды — США. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Миннесота» дома уничтожит слабейшую команду НХЛ
  • «Миннесота» — «Анахайм». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 2 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аргентина — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нидерланды — США
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Миннесота — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Бостон — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Калгари — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Томпсон — Холлэнд
  • Бокс
  • Послезавтра в 08:40
    •  4.95
  • Прогноз на матч Барберена — Дос Аньос
  • Бокс
  • Послезавтра в 08:10
    •  3.00
  • Прогноз на матч Мемфис — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры