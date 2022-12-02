Рианчо: Испанцы в игре с Японией были похожи на сборную России

Бывший тренерпрокомментировал поражение сборной Испании в матче группового этапа ЧМ с Японией (1:2).

Специалист также сравнил игру испанцев и сборной России.

«Это был плохой матч сборной Испании. Команда Луиса Энрике была на грани вылета.

Чем-то испанцы напоминают сборную России: могут разгромить соперника, сыграть в качественный футбол с фаворитом и неожиданно проиграть аутсайдеру.

Благо, мы, испанцы, такие же фартовые, как и русские.

Команда Луиса Энрике способна на многое. Надеюсь, футболисты исправят свои ошибки и выйдут более заряженными и замотивированными на матч 1/8 против Марокко», — сказал Рианчо Sport24.

Напомним, что сборная Испании вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места (4 очка). На 1-м месте расположилась Япония.