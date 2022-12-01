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    Коста-Рика — Германия. Смотреть онлайн в прямом эфире

    01.12.2022 в 22:00 начнется матч в группе E чемпионата мира по футболу 2022 года Коста-Рика — Германия

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    В 22:00 01.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Коста-Рика — Германия в группе E чемпионата мира по футболу 2022 года.

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    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Коста-Рика» — «Германия». Коэффициент ставки — 2.73.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Германия»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Коста-Рика — Германия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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