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    «Зенит» отказался от участия в товарищеском турнире в ОАЭ, где сыграет «Спартак»

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что питерский клуб отказался от возможности принять участие в товарищеском турнире в Абу-Даби.

    «Зенит» не сыграет на турнире в Абу-Даби
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    «Зенит» не сыграет на турнире в Абу-Даби

    «С учетом того, что, как выяснилось, турнир предполагается проводить в Абу-Даби, а не в Дубае, мы не примем в нем участие. Хотя это не так далеко, все-таки это около 150 километров между городами.

    Какая есть альтернатива? У нас достаточно вариантов по проведению спарринговых матчей.

    Плюс, скорее всего, мы 3 февраля сыграем с иранским клубом "Сепахан". Матч был намечен на конец этого года, но нашли новую дату. Идет согласование последних деталей.

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    • Стоит ли ждать матчей с соперниками из Европы? Когда список будет сформирован, все о нем узнают. И по первой части, и по второй.

    Каждый сбор имеет свои особенности, поэтому соперники будут подбираться в соответствии с планом подготовки», — передает слова Медведева ТАСС.

    Ранее сообщалось, что на турнире в Абу-Даби сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».

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