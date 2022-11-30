«Зенит» отказался от участия в товарищеском турнире в ОАЭ, где сыграет «Спартак»

«С учетом того, что, как выяснилось, турнир предполагается проводить в Абу-Даби, а не в Дубае, мы не примем в нем участие. Хотя это не так далеко, все-таки это около 150 километров между городами.
Какая есть альтернатива? У нас достаточно вариантов по проведению спарринговых матчей.
Плюс, скорее всего, мы 3 февраля сыграем с иранским клубом "Сепахан". Матч был намечен на конец этого года, но нашли новую дату. Идет согласование последних деталей.
Стоит ли ждать матчей с соперниками из Европы? Когда список будет сформирован, все о нем узнают. И по первой части, и по второй.
Каждый сбор имеет свои особенности, поэтому соперники будут подбираться в соответствии с планом подготовки», — передает слова Медведева ТАСС.
Ранее сообщалось, что на турнире в Абу-Даби сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».