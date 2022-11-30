Гендиректор «Зенита»: Это чемпионство будет десятым. Вторая звезда имеет огромное символическое значение

Генеральный директор «Зенита»назвал главную мотивацию питерской команды в текущем чемпионате России.

«Самая главная мотивация — стать чемпионами. Это будет десятое чемпионство "Зенита" в чемпионатах СССР и России. Вторая звезда на футболке (в РПЛ клуб имеет право нанести звезду на футболку после пяти чемпионств — прим.) имеет огромное символическое значение.

Все игроки, которые были и будут причастны, заслуживают этого. Но сначала нужно эту десятую победу в чемпионате одержать. Потом уже будем радоваться и праздновать», — приводит слова Медведева ТАСС.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров, опережая «Спартак» на шесть очков.