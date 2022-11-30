Сборная Мексики одолела Саудовскую Аравию на ЧМ

Сборная Мексики одержала победу над Саудовской Аравией (2:1) в матче группового этапа ЧМ-2022.

Счет был открыт лишь во втором тайме. На 47-й минуте матча нападающий сборной Мексики Хенри Мартин забил гол и вывел свою команду вперед.

На 52-й минуте мексиканцы удвоили свое преимущество. Полузащитник Луис Чавес поразил ворота соперников.

Уже в добавочное время, на 91-й минуте сборная Саудовской Аравии забила гол престижа. Отличился полузащитник команды Салем аль-Давсари. Итоговый счет — 2:1 в пользу сборной Мексики.

Футбол. ЧМ-2022. Группа C Саудовская Аравия — Мексика 1:2 Голы: 0:1 Энри Мартин (47'), 0:2 Луис Чавес (52'), 1:2 Слем Аль-Давсари (90 + 5') Саудовская Аравия: Мохаммед Аль-Оваис, Султан Аль-Ганам (Хаттан Бахебри, 88'), Абдулелах Аль-Амри, Хассан Аль-Тамбакти, Али Аль-Булайхи (Рияд Шарахили, 37'), Ферас Аль-Брикан, Али Аль-Хассан (Абдулла Маду, 46'), Сауд Абдул Хамид, Слем Аль-Давсари, Салех Аль Шехри (Абдулрахман Аль-Обуд, 62'), Мохаммед Канно Мексика: Энри Мартин (Рауль Хименес, 77'), Алексис Вега (Уриэль Антуна, 46'), Орбелин Пинеда (Карлос Родригес, 77'), Ирвин Лосано, Луис Чавес, Эдсон Альварес (Рохелио Фунес Мори, 86'), Хесус Гальярдо, Эктор Морено, Сесар Монтес, Хорхе Санчес (Кевин Альварес, 86'), Гильермо Очоа Предупреждения: Эдсон Альварес (16'), Салех Аль Шехри (28'), Али Аль-Хассан (34'), Хассан Аль-Тамбакти (52'), Абдулла Маду (81'), Абдулелах Аль-Амри (90 + 1'), Хаттан Бахебри (90 + 7')

После этого матча мексиканцы занимают 3-ю строчку в группе C и, тем самым, не попадают в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Саудовская Аравия располагается на 4-м месте с 3 баллами в активе.