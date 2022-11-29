Назначен новый генеральный директор «Ювентуса»

Официальный сайт «Ювентуса» сообщил о назначениигенеральным директором клуба.

Как известно, немногим ранее весь совет директоров «Юве» принял решение подать в отставку.

49-летний Сканавино ранее работал в консалтинге, автомобильной промышленности, издательстве, разработке цифровых технологий. С 2004 года в Fiat Group он отвечал за маркетинг и продвижение брендов.

Кроме этого, Маурицио был директором цифрового и маркетингового направления издательства La Stampa. До последнего времени он занимал должность главного исполнительного директора и генерального менеджера GEDI Gruppo Editoriale.