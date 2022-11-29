Назначен новый генеральный директор «Ювентуса»

Маурицио Сканавино Фото: globallookpress.com
Как известно, немногим ранее весь совет директоров «Юве» принял решение подать в отставку.
49-летний Сканавино ранее работал в консалтинге, автомобильной промышленности, издательстве, разработке цифровых технологий. С 2004 года в Fiat Group он отвечал за маркетинг и продвижение брендов.
Кроме этого, Маурицио был директором цифрового и маркетингового направления издательства La Stampa. До последнего времени он занимал должность главного исполнительного директора и генерального менеджера GEDI Gruppo Editoriale.