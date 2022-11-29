Бэйл о матч с Англией: На ЧМ уже было несколько сенсаций

Капитан сборной Уэльсапрокомментировал предстоящий матч со сборной Англии в последнем туре группового этапа чемпионата мира.

«На турнире уже было несколько сенсаций, и нет причин, по которым мы не сможем сделать то же самое. У всех команд есть слабости. Мы знаем, как трудно нам будет. Англия — очень хорошая команда, один из фаворитов чемпионата мира. Мы не питаем иллюзий, но собираемся выложиться на полную», — цитирует Бэйла Sky Sports.

Англия и Уэльс встретятся 29 ноября. Для выхода в плей-офф валлийцам нужна только победа. Сейчас они последние в таблице В с одним очком на счету и отстают от второй и первой позиции на 2 и 3 пункта соответственно.