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    Бэйл о матч с Англией: На ЧМ уже было несколько сенсаций

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    Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал предстоящий матч со сборной Англии в последнем туре группового этапа чемпионата мира.

    Гарет Бэйл
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    Гарет Бэйл

    «На турнире уже было несколько сенсаций, и нет причин, по которым мы не сможем сделать то же самое. У всех команд есть слабости. Мы знаем, как трудно нам будет. Англия — очень хорошая команда, один из фаворитов чемпионата мира. Мы не питаем иллюзий, но собираемся выложиться на полную», — цитирует Бэйла Sky Sports.

    Англия и Уэльс встретятся 29 ноября. Для выхода в плей-офф валлийцам нужна только победа. Сейчас они последние в таблице В с одним очком на счету и отстают от второй и первой позиции на 2 и 3 пункта соответственно.

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