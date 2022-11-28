Карвахаль: Рюдигер попросил меня выиграть у Японии

Защитник сборной Испаниивысказался мнение об игре группового этапа ЧМ с Германией (1:1).

«Я бы сказал, что результат матча с Германией справедлив. Первый тайм был очень напряжённым.

Немцы стали больше рисковать, внесли изменения и отправили больше людей в атаку после того, как мы вышли вперёд. Это усложнило нам задачу.

Момент у Марко Асенсио был ключевым, если бы мы забили и сделали счёт 2:0, игра была бы сделана. Этого не произошло, и им удалось сравнять счёт после нашей ошибки.

Мы должны учесть эту и другие наши ошибки и исправить их, чтобы выиграть у Японии.

Рюдигер попросил меня выиграть у Японии. Но никто не сомневается в том, что мы выиграем этот матч, мы хотим финишировать первыми в группе и выиграть все матчи. И мы сделаем всё для этого», — приводит слова Карвахаля L'Equipe.

Сборная Испании лидирует в группе E с 4 очками в активе. Германия располагается на последнем месте (1 очко).