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    Карвахаль: Рюдигер попросил меня выиграть у Японии

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    Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль высказался мнение об игре группового этапа ЧМ с Германией (1:1).

    Даниэль Карвахаль
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    Даниэль Карвахаль

    «Я бы сказал, что результат матча с Германией справедлив. Первый тайм был очень напряжённым.

    Немцы стали больше рисковать, внесли изменения и отправили больше людей в атаку после того, как мы вышли вперёд. Это усложнило нам задачу.

    Момент у Марко Асенсио был ключевым, если бы мы забили и сделали счёт 2:0, игра была бы сделана. Этого не произошло, и им удалось сравнять счёт после нашей ошибки.

    Мы должны учесть эту и другие наши ошибки и исправить их, чтобы выиграть у Японии.

    Рюдигер попросил меня выиграть у Японии. Но никто не сомневается в том, что мы выиграем этот матч, мы хотим финишировать первыми в группе и выиграть все матчи. И мы сделаем всё для этого», — приводит слова Карвахаля L'Equipe.

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