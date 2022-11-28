Каземиро: Мы справились с испытаниями и были вознаграждены

Полузащитника сборной Бразилиизабил победный мяч в матче 2-го тура чемпионата мира со Швейцарией. Благодаря победе Бразилия досрочно вышла в плей-офф ЧМ.

«Перед стартом турнира мы знали, что группа у нас сложная. Сербия — сильная команда, которая умеет навязать свою игру. Мы знали, что встреча со сборной Швейцарии будет ещё более трудной. Мы были терпеливы, фокусировались на деталях и знали, что мяч будет у нас. К счастью, мы забили гол.

Нашей основной целью был выход в плей-офф. Это было важно, учитывая сложную группу, в которой мы оказались. Мы справились с испытаниями и были вознаграждены на терпение», — приводит слова Каземиро Globo Esporte.

2 декабря Бразилия проведет третий матч в групп G. Она встретится с командой Камеруна. Сейчас у нее 6 очков и она лидер квартета.