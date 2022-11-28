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    Бородюк: В матче с Испанией немцы задумались о футболе только во втором тайме

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    Известный российский тренер Александр Бородюк поделился впечатлениями от матча между сборными Испании и Германии (1:1) на чемпионате мира в Катаре.

    Александр Бородюк
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    Александр Бородюк

    «В первом тайме Испания владела преимуществом, во втором тайме сборная Германии перестроилась. Думаю, будет запутанная группа. Все решится в последних матчах.

    Когда приезжаешь на ЧМ, надо быть готовым к первой игре. Как говорил великий немецкий футболист Маттеус: "Когда приезжаешь на чемпионат мира, ты должен думать только о футболе". Первая игра показала, что, видимо, о нем пока не думали немцы.

    В игре против сборной Испании немцы только во втором тайме задумались о футболе. Поэтому они понимали, наверное, что могут уехать с ЧМ. Посмотрим, что будет дальше. Следующие туры все решат.

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    • Сейчас никто не сможет предугадать результаты встреч. Посмотрите, как проходит каждый матч в Катаре! Кто знал, что Бельгия проиграет или Аргентина в первом матче не обыграет Саудовскую Аравию.

    Чемпионат мира очень хорош своей непредсказуемостью — этим он и нравится болельщикам. Каждый матч интересен и в тактическом плане, и в физическом. Очень увлекательный турнир!», — приводит слова Бородюка Sport24.

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