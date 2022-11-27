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    «Ростов» разгромил «Ахмат» в матче Кубка России

    «Ростов» — «Ахмат»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Ахмат Ростов
    В матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России «Ростов» одержал домашнюю победу над грозненским «Ахматом» — 3:0.

    «Ростов»
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    «Ростов»

    Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Лангович при развитии атаки по правому флангу вновь удачно отыгрался с Щетининым, Андрей вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам. Журавлёв неудачно подставил ногу и в итоге не позволил Шелии выручить свою команду.

    На 42-й минуте Глебов, Полоз и Комличенко разогнали атаку по центру. Полоз выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Щетинину, Кирилл от лицевой линии поля выполнил отличную подачу на дальнюю штангу, а Комличенко в свою очередь оторвался от Семёнова и без всякого труда головой отправил мяч в сетку.

    На 86-й минуте Уткин подкараулил отскок мяча после неудачной комбинации «Ростова» при входе в штрафную площадь по центру. В итоге Даниил из-за пределов штрафной площади плотно пробил в левый угол ворот. Шелия неудачно отбил мяч перед собой, а Голенков сразу же сыграл на добивании и спокойно отправил мяч в правый угол ворот.

    Футбол. Россия. Кубок
    Ростов — Ахмат 3:0
    Голы: 1:0 Андрей Лангович (17'), 2:0 Николай Комличенко (42'), 3:0 Егор Голенков (86') Ростов: Хорен Робертович Байрамян (Алексей Миронов, 85'), Евгений Чернов, Данил Глебов, Николай Комличенко (Егор Голенков, 85'), Андрей Лангович (Денис Терентьев, 90'), Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Сергей Песьяков, Дмитрий Полоз (Степан Мельников, 72'), Кирилл Щетинин, Даниил Павлович Уткин Ахмат: Бернард Бериша (Гамид Агаларов, 62'), Евгений Харин, Мохамед Конате, Иван Олейников, Лечи Садулаев (Владимир Ильин, 46'), Андрей Семёнов, Гиорги Шелия, Артём Тимофеев, Александр Трошечкин, Ризван Уциев, Юрий Журавлёв Предупреждения: Максим Осипенко (5'), Данил Глебов (33'), Николай Комличенко (44'), Евгений Харин (49'), Андрей Семёнов (62'), Андрей Лангович (64'), Артём Тимофеев (72'), Ризван Уциев (90')

    «Ростов» смог обойти «Ахмат» по дополнительным показателям и с 9 очками финишировал на 2-м месте в группе С.

    «Ахмат» в свою очередь благодаря победе московского «Динамо» над «Оренбургом» с третьего места вышел в следующий этап Кубка России.

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