«Ростов» — «Ахмат»: счет матча 3:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Лангович при развитии атаки по правому флангу вновь удачно отыгрался с Щетининым, Андрей вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам. Журавлёв неудачно подставил ногу и в итоге не позволил Шелии выручить свою команду.
На 42-й минуте Глебов, Полоз и Комличенко разогнали атаку по центру. Полоз выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Щетинину, Кирилл от лицевой линии поля выполнил отличную подачу на дальнюю штангу, а Комличенко в свою очередь оторвался от Семёнова и без всякого труда головой отправил мяч в сетку.
На 86-й минуте Уткин подкараулил отскок мяча после неудачной комбинации «Ростова» при входе в штрафную площадь по центру. В итоге Даниил из-за пределов штрафной площади плотно пробил в левый угол ворот. Шелия неудачно отбил мяч перед собой, а Голенков сразу же сыграл на добивании и спокойно отправил мяч в правый угол ворот.
«Ростов» смог обойти «Ахмат» по дополнительным показателям и с 9 очками финишировал на 2-м месте в группе С.
«Ахмат» в свою очередь благодаря победе московского «Динамо» над «Оренбургом» с третьего места вышел в следующий этап Кубка России.