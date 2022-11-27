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    Акрон — СКА-Хабаровск. Смотреть онлайн в прямом эфире

    27.11.2022 в 15:00 начнется матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) Акрон — СКА-Хабаровск

    Футбол ФНЛ — Первая лига Акрон СКА-Хабаровск Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 15:00 27.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Акрон — СКА-Хабаровск в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

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    Последний матч между собой: «СКА-Хабаровск» — «Акрон» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Акрон» — «СКА-Хабаровск» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.49.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Акрон»).

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