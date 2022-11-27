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    Команда Шаронова сразу возьмется за дело

    «Акрон» — «СКА-Хабаровск». Прогноз, ставка (к. 2.49) на футбол, Первая лига, 27 ноября 2022 года

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    Роман Шаронов
    «Акрон» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 15:00 мск. «Акрон» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Ноября 2022 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 15:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    «Акрон»

    Вечно амбициозные тольяттинцы не думают ни о каком повышении в классе. Не до жиру: сохранить бы место в первой лиге!

    На текущий момент команда занимает скромное 13 место. Причем отрыв от опасной зоны составляет всего 4 очка.

    В предыдущем туре «Акрон» добыл один балл. Дома команда дала бой тульскому «Арсеналу» (0:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    Интересно, что «Акрон» забивает меньше гола за матч. В 19 турах игроки команды отличились всего 18 голами.

    Поединки с хабаровчанами для команды традиционно складываются сложно. Из пяти очных поединков «Акрон» проиграл трижды.

    «СКА-Хабаровск»

    Роману Шаронову удалось стабилизировать игру команды. Сейчас хабаровчане — явный претендент на место в топ-4.

    В минувшем туре «СКА-Хабаровск» добыл три очка. На выезде команда разгромила «Краснодар-2» (1:4).

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    • Более того, победная серия армейцев возросла до 5 матчей. Причем в этих поединках команда Шаронова меньше 3 мячей не забивала.

    В этой встрече «СКА-Хабаровск» наверняка будет действовать первым номером. Команда на ходу, да и топ-4 в двух очках.

    Хабаровчане отлично атакуют. В 19 матчах игроки команды настреляли уже 37 мячей, да и тылы относительно надежны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «СКА-Хабаровск» предлагают — 1.93.

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    На викторию «Акрона» дают — 3.76, ничья оценена — в 3.56.

    Подопечные Шаронова имеют все шансы оказаться в заветной четверке, и наверняка пойдут в атаку с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «СКА-Хабаровск» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.17.

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    «Акрон» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 27.11.2022. Прогнозы на футбол. Команда Шаронова сразу возьмется за дело
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