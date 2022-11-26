Польша — Саудовская Аравия: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы сборныхна матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2022.

Польша: Шченсны, Кэш, Глик, Берешиньски, Кивер, Франковски, Крыховяк, Зелиньски, Белик, Левандовский, Милик.

Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Абдельхамид, Аль-Булайхи, Аль-Амри, Аль-Брейк, Аль-Досари, Канно, Аль-Малки, Аль-Наджи, Аль-Брейкан, Аль-Шехри.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение Польше. Коэффициент на ее победу — 1.92, на успех Саудовской Аравии — 5.30, на ничью — 3.74. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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