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    Пирс об игре Магуайра: Он провел фантастический матч

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    Бывший футболист сборной Англии Стюард Пирс оценил игру защитника Гарри Магуайра в матче с США (0:0) на чемпионате мира.

    Гарри Магуайр
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    Гарри Магуайр

    «Результат этой игры вызывает разочарование. смотрите на положительные стороны, Гарри Магуайр сегодня был великолепен, вне всяких сомнений.

    Он трижды выбил мяч из штрафной головой, и пару раз из-под перекладины. Он действительно хорошо сыграл. Я бы даже сказал фантастически. Эта ничья имени Магуайра. Если бы не он, то мы бы точно проиграли сборной США», — приводит слова Пирса talkSPORT.

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