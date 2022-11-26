Пирс об игре Магуайра: Он провел фантастический матч

Бывший футболист сборной Англииоценил игру защитникав матче с США (0:0) на чемпионате мира.

«Результат этой игры вызывает разочарование. смотрите на положительные стороны, Гарри Магуайр сегодня был великолепен, вне всяких сомнений.

Он трижды выбил мяч из штрафной головой, и пару раз из-под перекладины. Он действительно хорошо сыграл. Я бы даже сказал фантастически. Эта ничья имени Магуайра. Если бы не он, то мы бы точно проиграли сборной США», — приводит слова Пирса talkSPORT.

Сборная Англии сыграла вничью с США во 2-м туре чемпионата мира. Англичане занимают 1-е место в группе B с 4 очками в активе.