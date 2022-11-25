Англия — США: счет матча 0:0

сыграла вничью св матче 2-го тура группы В на чемпионате мира по футболу-2022, проходящем в Катаре.

Встреча на арене «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась без забитых мячей.

За весь матч Англия нанесла три удара в створ ворот, США — один. Также на счету американцев всего 10 ударов по воротам, у англичан— восемь.

Футбол. ЧМ-2022. Группа B Англия — США 0:0 Англия: Джордан Пикфорд, Киран Триппьер, Джон Стоунс, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Джуд Беллингхэм (Джордан Хендерсон, 68'), Деклан Райс, Букайо Сака (Маркус Рашфорд, 78'), Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг (Джек Грилиш, 68'), Гарри Кейн США: Кристиан Пулишич, Хаджи Райт (Джошуа Сарджент, 83'), Тимоти Уэа (Джованни Рейна, 83'), Юнус Муса, Тайлер Адамс, Уэстон Маккенни (Бренден Ааронсон, 77'), Энтони Робинсон, Тим Рим, Уолкер Циммерман, Серджино Дест (Shaquell Moore, 78'), Мэтт Тёрнер

В группе В Англия занимает первое место (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).

Календарь и таблица ЧМ-2022

Англия следующий матч проведет 29 ноября против Уэльса, а США в этот же день встретитс с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.