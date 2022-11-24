начнут матч в 16:00 в группе H ЧМ по футболу 2022, 24.11.2022.

Последний матч между собой: «Южная Корея» — «Уругвай» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уругвай» — «Южная Корея» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Уругвай»).

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