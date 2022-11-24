Невеш об игре сборной Португалии: Мы должны были быть более прагматичными

Полузащитник сборной Португалиипрокомментировал победу своей команды в матче группового этапа ЧМ с Ганой (3:2).

«Было очень важно начать с победы, легких игр на этом турнире не бывает. Все команды обладают высоким классом, и мы всегда должны выкладываться по максимуму.

Это была сложная игра. Мы контролировали ход первого тайма, во втором тайме было больше давления со стороны Ганы, и мы немного отступили назад. В матче мы должны были быть более прагматичными.

Следующая игра — это победа, мы выйдем на нее с тем же настроем», — приводит слова Невеша A Bola.

Следующий матч сборная Португалии проведет 28 ноября с Уругваем.