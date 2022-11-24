Португалия — Гана: счет матча 3:2, обзор голов

обыграла сборную(3:2) в первом матче группового этапа чемпионата мира.

Первый гол сборная Португалии забила лишь на 65-й минуте. Криштиану Роналду реализовал пенальти.

На 73-й минуте нападающий Ганы Андре Айю сравнял счет.

Спустя 5 минут португальцы снова вышли вперед. Отличился Жоау Феликс.

На 80-й минуте матча сборная Португалии удвоила преимущество. Нападающий Рафаэль Леау сделал счет 3:1.

На 89-й минуте матча сборная Ганы сделала попытку вернуться в игру. Отличился Осман Букари с передачи Абдула Рахман Баба. Он же и установил окончательный счет — 3:2 в пользу португальцев.

Футбол. ЧМ-2022. Группа H Португалия — Гана 3:2 Голы: 1:0 Криштиану Роналду (пенальти) (65'), 1:1 Андре Айю (73'), 2:1 Жоау Фелиш (78'), 3:1 Рафаэл Леау (80'), 3:2 Осман Букари (89') Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Перейра Данилу, Рафаэл Геррейру, Рубен Невеш (Рафаэл Леау, 77'), Бернарду Силва (Жоау Палинья, 88'), Отавио (Вилльям Карвалью, 56'), Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду (Гонсалу Рамуш, 88'), Жоау Фелиш (Жоау Мариу, 88') Гана: Иньяки Уильямс, Андре Айю (Джордан Айю, 77'), Мохаммед Кудус (Осман Букари, 77'), Салис Абдул-Самед (Энтойн Семеньо, 90'), Томас Парти, Абдул Рахман Баба, Мохаммед Салису, Александр Джику (Даниэль-Кофи Киере, 90'), Даниэль Амарти, Алиду Сейду (Тарик Лампти, 66'), Лоуренс Ати-Зиги Предупреждения: Мохаммед Кудус (45 + 1'), Андре Айю (49'), Алиду Сейду (57'), Перейра Данилу (90 + 1'), Иньяки Уильямс (90 + 1'), Бруну Фернандеш (90 + 5')

По итогам 1-го тура группового этапа ЧМ Португалия располагается на первом месте (3 очка). Сборная Ганы занимает последнюю 4-ю строчку (0).