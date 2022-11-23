Левандовский прокомментировал незабитый пенальти

Нападающий сборной Польшидал комментарий после матча с Мексикой (0:0) на чемпионате мира.

Футболист также прокомментировал свой незабитый пенальти.

«С точки зрения самой игры матч был равным. Мы с уважением отнесемся к заработанному очку, но с другой стороны мы расстроены, так как могли забить с пенальти.

Это болезненный исход, но мы должны думать о следующем матче и сделать все возможное для победы.

Я принял решение ударить в угол. Сегодня у меня не получилось забить, это неприятно, но надо думать о следующей игре — побеждать и набирать три очка», — сказал Левандовский в послематчевом интервью.

Следующий матч сборная Польши проведет 26 ноября против Саудовской Аравии.