Левандовский прокомментировал незабитый пенальти

Роберт Левандовский Фото: globallookpress.com
Футболист также прокомментировал свой незабитый пенальти.
«С точки зрения самой игры матч был равным. Мы с уважением отнесемся к заработанному очку, но с другой стороны мы расстроены, так как могли забить с пенальти.
Это болезненный исход, но мы должны думать о следующем матче и сделать все возможное для победы.
Я принял решение ударить в угол. Сегодня у меня не получилось забить, это неприятно, но надо думать о следующей игре — побеждать и набирать три очка», — сказал Левандовский в послематчевом интервью.
Следующий матч сборная Польши проведет 26 ноября против Саудовской Аравии.