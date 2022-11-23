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    Левандовский прокомментировал незабитый пенальти

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    Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский дал комментарий после матча с Мексикой (0:0) на чемпионате мира.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    Футболист также прокомментировал свой незабитый пенальти.

    «С точки зрения самой игры матч был равным. Мы с уважением отнесемся к заработанному очку, но с другой стороны мы расстроены, так как могли забить с пенальти.

    Это болезненный исход, но мы должны думать о следующем матче и сделать все возможное для победы.

    Я принял решение ударить в угол. Сегодня у меня не получилось забить, это неприятно, но надо думать о следующей игре — побеждать и набирать три очка», — сказал Левандовский в послематчевом интервью.

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