Мексика — Польша: счет 0:0

В поединке 1-го тура группы С чемпионата мирарасписали ничью с нулями на табло.

На 58-й минуте после просмотра VAR арбитр назначил пенальти в ворота Гильермо Очоа. К точке подошел Роберт Левандовский. Форвард не смог переиграть вратаря, поскольку тот угадал угол.

Футбол. ЧМ-2022. Группа C Мексика — Польша 0:0 Мексика: Гильермо Очоа, Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Эктор Морено, Хесус Гальярдо, Эктор Эррера (Карлос Родригес, 71'), Эдсон Альварес, Luis Chavez, Ирвин Лосано, Henry Martin (Рауль Хименес, 71'), Алексис Вега (Уриэль Антуна, 84') Польша: Роберт Левандовски, Никола Залевский (Krystian Bielik, 46'), Пётр Зелиньски (Аркадиуш Милик, 88'), Якуб Каминьский, Себастьян Шиманьски (Пшемыслав Франковский, 72'), Гжегож Крыховяк, Бартош Берешиньски, Якуб Кивёр, Камил Глик, Мэтти Кэш, Войцех Щенсны Предупреждения: Хорхе Санчес (29'), Эктор Морено (56'), Пшемыслав Франковский (76')

После этого поединка Польша и Мексика набрали по одному баллу. Поляки идут вторыми, мексиканцы — третьими. Лидером группы является Саудовская Аравия.

26 ноября Мексика сыграет с Аргентиной, Польша — с Саудовской Аравией.