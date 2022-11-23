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    Бельгия — Канада. Смотреть онлайн в прямом эфире

    23.11.2022 в 22:00 начнется матч в группе E ЧМ-2022 Бельгия — Канада

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    В 22:00 23.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Бельгия — Канада в группе E ЧМ-2022.

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    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бельгия» — «Канада». Коэффициент ставки — 1.88.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бельгия — Канада.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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