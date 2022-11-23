Арнольд: Франция не просто так стала чемпионом мира

Главный тренер сборной Австралииподвел итог матча с Францией (1:4) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022.

«Думаю, мы отлично начали эту встречу, учитывая то, с чем мы работали, но Франция не просто так стала чемпионом мира. Мы приложили все усилия, но они забили классные голы. Нам нужно будет восстановиться и подготовиться к следующему матчу.

Их состав стоит более миллиарда евро, а наш — 35 млн. Это огромная разница. Многие их игроки выступают в топ-лигах, а у нас там нет никого.

Мы обязаны побеждать во втором матче. Это хорошо, что Дания с Тунисом сыграли вничью. Следующая игра очень важна», — цитирует Арнольда BBC Sport.

Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Календарь и таблица ЧМ-2022

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании, а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом.