Наставник Туниса поделился эмоциями после ничьи с Данией

Главный тренер сборной Тунисадал комментарий по поводу нулевой ничьи с Данией в матче группового этапа чемпионата мира.

«Сложно описать словами те чувства, которые я испытывал в этот момент. Но вы можете их представить. Я думал, что в наши ворота назначат пенальти. Но сегодня удача была на нашей стороне.

Также стоит отметить поддержку фанатов. Она придала нам сил и уверенности. Надеюсь, что болельщики также продолжат болеть за команду», — цитирует тренера Reuters.

В концовке встречи VAR рассматривал эпизод на возможную игру рукой в штрафной Туниса. Пенальти в ворота команды Кадри не назначили.

В следующем туре Тунис сыграет с Австралией. На данный момент тунисцы занимают 2-е место в группе D.