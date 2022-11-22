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    Наставник Туниса поделился эмоциями после ничьи с Данией

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    Главный тренер сборной Туниса Джалел Кадри дал комментарий по поводу нулевой ничьи с Данией в матче группового этапа чемпионата мира.

    Джалел Кадри
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    Джалел Кадри

    «Сложно описать словами те чувства, которые я испытывал в этот момент. Но вы можете их представить. Я думал, что в наши ворота назначат пенальти. Но сегодня удача была на нашей стороне.

    Также стоит отметить поддержку фанатов. Она придала нам сил и уверенности. Надеюсь, что болельщики также продолжат болеть за команду», — цитирует тренера Reuters.

    В концовке встречи VAR рассматривал эпизод на возможную игру рукой в штрафной Туниса. Пенальти в ворота команды Кадри не назначили.

    В следующем туре Тунис сыграет с Австралией. На данный момент тунисцы занимают 2-е место в группе D.

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