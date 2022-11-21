Семь футболистов сборной Испании простудились в преддверии первого матча на ЧМ в Катаре

Альваро Мората Фото: globallookpress.com
Футболисты заболели из-за кондиционеров в номерах. Из-за простуды Альваро Мората не смог закончить тренировочное занятие сборной, но ожидается, что он сможет принять участие в игре с костариканцами, которая пройдет 23 ноября.
Также сообщается, что у защитника Уго Гильямона проблемы с коленом. Не исключается, что 22‑летний футболист не успеет восстановиться к третьему матчу групповой стадии против сборной Японии.
Испанцы попали в группу Е чемпионата мира вместе со сборными Коста-Рики, Германии и Японии.