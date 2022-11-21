Семь футболистов сборной Испании простудились в преддверии первого матча на ЧМ в Катаре

Семь игроков сборной Испании по футболу простудились в преддверии стартового матча команды на чемпионате мира в Катаре, пишет AS.

Футболисты заболели из-за кондиционеров в номерах. Из-за простуды Альваро Мората не смог закончить тренировочное занятие сборной, но ожидается, что он сможет принять участие в игре с костариканцами, которая пройдет 23 ноября.

Также сообщается, что у защитника Уго Гильямона проблемы с коленом. Не исключается, что 22‑летний футболист не успеет восстановиться к третьему матчу групповой стадии против сборной Японии.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Испанцы попали в группу Е чемпионата мира вместе со сборными Коста-Рики, Германии и Японии.