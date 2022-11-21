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    Гильямон из-за проблем с коленом может пропустить групповой этап ЧМ-2022

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    Полузащитник сборной Испании Уго Гильямон может пропустить групповой турнира ЧМ-2022 в Катаре, сообщает AS.

    Уго Гильямон
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    Уго Гильямон

    По данным источника, 22-летний хавбек еще не провел ни одной тренировки с национальной командой из-за травмы колена. Ожидается, что он полностью восстановится не ранее 1 декабря, когда Испания проведет третий матч в группе против Японии.

    При этом главный тренер Луис Энрике не собирается делать в составе замену, как это было с одноклубником Гильямона — защитником Хосе Гайей, отправленным домой из-за легкого растяжения связок.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Испания начинает выступление на ЧМ-2022 23 ноября матчем с Коста-Рикой.

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