Гильямон из-за проблем с коленом может пропустить групповой этап ЧМ-2022

Полузащитник сборной Испанииможет пропустить групповой турнира ЧМ-2022 в Катаре, сообщает AS.

По данным источника, 22-летний хавбек еще не провел ни одной тренировки с национальной командой из-за травмы колена. Ожидается, что он полностью восстановится не ранее 1 декабря, когда Испания проведет третий матч в группе против Японии.

При этом главный тренер Луис Энрике не собирается делать в составе замену, как это было с одноклубником Гильямона — защитником Хосе Гайей, отправленным домой из-за легкого растяжения связок.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Испания начинает выступление на ЧМ-2022 23 ноября матчем с Коста-Рикой.