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    Галактионов: Решение покинуть «Пари НН» было непростым. Когда поступило предложение от «Локо», решил, что надо попробовать

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал подробности своего перехода в московский клуб.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    В первой части чемпионата России Галактионов возглавлял «Пари НН», после чего принял предложение «Локомотива».

    «На определенном этапе шли согласования и консультации на этот счет. Мы со своей стороны качественно и плодотворно делали свою работу в Нижнем Новгороде. Те задачи, которые ставили губернатор и руководство клуба, мы выполняли. В том числе и с точки зрения омоложения команды. Мы сделали ее более мобильной, скоростной, со своей стилистикой игры.

    Безусловно, это решение было непростым. Но для меня это новый вызов. Когда поступило предложение от футбольного клуба "Локомотив", решил, что надо пробовать, надо решать те задачи, которые стоят перед клубом. Сегодня команда в непростой ситуации.

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    • На первом собрании с футболистами и в разговоре с руководителями клуба я сказал, что не надо шарахаться. Надо спокойно делать своё дело, подбор футболистов позволяет. Сейчас очень важно правильно оценить ситуацию, проанализировать и хорошо провести оставшийся игровой отрезок. Эти две игры Кубка — те самые матчи, когда есть возможность изменить внутреннее состояние команды и положительным результатом, и качеством игры. А то, что касается зимы, то это будет уже ежедневная кропотливая работа», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

    «Локомотив» находится на 14 месте в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров. «Пари НН» занимает 12 строчку.

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