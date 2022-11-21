Англия — Иран: счет матча 6:2, обзор голов

Уже на 20-й минуте иранцам пришлось менять голкипера — Беиранванд столкнулся с защитником в борьбе за мяч, сломал нос и не смог продолжить встречу. Вместо него в рамку встал Сейед Хоссейн.
Счет в матче был открыт на 35-й минуте. Шоу с левого фланга вырезал классную передачу в центр штрафной, Джуд Беллингем выиграл позицию и головой направил мяч в угол ворот.
На 43-й минуте Шоу от углового флажка сделал навес в штрафную Ирана, Магуайр головой сделал скидку на Букайо Сака, который с полулёта нанёс удар точно под перекладину.
Спустя пару минут убежали англичане в быструю контратаку, Беллингем сделал пас к правому краю штрафной, откуда Кейн совершил кросс к линии вратарской, а Рахим Стерлинг в касание с лёта пробил в ближний угол ворот.
На 62-й минуте Стерлинг сделал передачу низом в штрафную, Сака обработал мяч, сместился в центр и с левой пробил в дальний угол ворот. Рикошет по пути помешал голкиперу среагировать.
Иранцы «размочили» счет на 65-й минуте. В позиционной атаке Голизаде придумал проникающий пас в штрафную на ход Мехди Тареми, который классно пробил под перекладину.
На 71-й минуте Маркус Рашфорд на скорости забрался в штрафную, на ложном замахе убрал мяч под левую и аккуратно пробил в дальний угол ворот Ирана.
На 90-й минуте Беллингем из глубины сделал классный вертикальный пас на ход Уилсону, а тот ворвался в штрафную сборной Ирана и аккуратно покатил мяч Грилишу, которому оставалось лишь поразить ворота при отыгранном уже вратаре.
Уже в компенсированное время в ворота англичан был назначен пенальти — Стоунз придержал Пуралиганджи за майку в штрафной. Тареми уверенным ударом с точки развёл вратаря и мяч по разным углам, оформив дубль.
Отметим, что главный судья добавил к основному времени первого тайма 14 минут, а ко времени второго тайма 10 минут. Всего матч продлился 117 минут.
Англия занимает первое место в группе В (3 очка). Следующую игру англичане проведут 25 ноября против США, а Иран в этот же день сыграет с Уэльсом.