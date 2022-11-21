Англия — Иран: счет матча 6:2, обзор голов

одержала победу над(6:2) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2022.

Уже на 20-й минуте иранцам пришлось менять голкипера — Беиранванд столкнулся с защитником в борьбе за мяч, сломал нос и не смог продолжить встречу. Вместо него в рамку встал Сейед Хоссейн.

Счет в матче был открыт на 35-й минуте. Шоу с левого фланга вырезал классную передачу в центр штрафной, Джуд Беллингем выиграл позицию и головой направил мяч в угол ворот.

На 43-й минуте Шоу от углового флажка сделал навес в штрафную Ирана, Магуайр головой сделал скидку на Букайо Сака, который с полулёта нанёс удар точно под перекладину.

Спустя пару минут убежали англичане в быструю контратаку, Беллингем сделал пас к правому краю штрафной, откуда Кейн совершил кросс к линии вратарской, а Рахим Стерлинг в касание с лёта пробил в ближний угол ворот.

На 62-й минуте Стерлинг сделал передачу низом в штрафную, Сака обработал мяч, сместился в центр и с левой пробил в дальний угол ворот. Рикошет по пути помешал голкиперу среагировать.

Иранцы «размочили» счет на 65-й минуте. В позиционной атаке Голизаде придумал проникающий пас в штрафную на ход Мехди Тареми, который классно пробил под перекладину.

На 71-й минуте Маркус Рашфорд на скорости забрался в штрафную, на ложном замахе убрал мяч под левую и аккуратно пробил в дальний угол ворот Ирана.

На 90-й минуте Беллингем из глубины сделал классный вертикальный пас на ход Уилсону, а тот ворвался в штрафную сборной Ирана и аккуратно покатил мяч Грилишу, которому оставалось лишь поразить ворота при отыгранном уже вратаре.

Уже в компенсированное время в ворота англичан был назначен пенальти — Стоунз придержал Пуралиганджи за майку в штрафной. Тареми уверенным ударом с точки развёл вратаря и мяч по разным углам, оформив дубль.

Футбол. ЧМ-2022. Группа B Англия — Иран 6:2 Голы: 1:0 Джуд Беллингхэм (35'), 2:0 Букайо Сака (44'), 3:0 Рахим Стерлинг (45 + 1'), 4:0 Букайо Сака (62'), 4:1 Мехди Тареми (65'), 5:1 Маркус Рашфорд (71'), 6:1 Джек Грилиш (90'), 6:2 Мехди Тареми (пенальти) (90 + 13') Англия: Джордан Пикфорд, Киран Триппьер, Джон Стоунс, Гарри Магуайр (Эрик Дайер, 70'), Люк Шоу, Джуд Беллингхэм, Деклан Райс, Букайо Сака (Маркус Рашфорд, 70'), Мэйсон Маунт (Филип Фоден, 71'), Рахим Стерлинг (Джек Грилиш, 71'), Гарри Кейн (Каллум Уилсон, 75') Иран: Мехди Тареми, Эхсан Хаджсафи, Али Карими (Саид Эззатоллахи, 46'), Ахмад Нуроллахи (Сердар Азмун, 77'), Алиреза Джаханбакш (Али Голизаде, 46'), Милад Мохаммади (Мехди Тораби, 63'), Маджид Хоссеини, Роузбеш Чешми (Мохаммадхоссейн Канаани, 46'), Мортеза Пуралиганджи, Садех Мохаррами, Алиреза Беиранванд (Сейед Хоссейн, 20') Предупреждения: Алиреза Джаханбакш (25'), Мортеза Пуралиганджи (48')

Отметим, что главный судья добавил к основному времени первого тайма 14 минут, а ко времени второго тайма 10 минут. Всего матч продлился 117 минут.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Англия занимает первое место в группе В (3 очка). Следующую игру англичане проведут 25 ноября против США, а Иран в этот же день сыграет с Уэльсом.