начнут матч в 16:00 в группе B чемпионата мира 2022 года, 21.11.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Англия» — «Иран» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Англия»).

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