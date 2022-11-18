ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ШвейцарииВ ожидании ЧМ-2022. «Красные крестоносцы»
    Все новости спорта

    Заря — Александрия. Смотреть онлайн в прямом эфире

    18.11.2022 в 14:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Заря — Александрия

    Футбол Премьер-лига (Украина) Заря Александрия
    Заря и Александрия начнут матч в 14:00 в чемпионате Украины по футболу, 18.11.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Заря» — «Александрия» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Заря» — «Александрия». Коэффициент ставки — 2.90.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Заря — Александрия.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Джокович обыграет Медведева с разгромным счетом?
  • Медведев — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Справится ли Бельгия с Египтом?
  • Бельгия — Египет. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Еще один гиперактивный матч проведет «Спартак»?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Медведев — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бельгия — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бахрейн — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Циципас — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Кто выиграет ЧМ-2022
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Сарагоса — Малага
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Рух — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры