«Заря» сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 18 ноября, начало — в 14:00 мск. «Заря» — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Заря»

«Заря» нестабильна, но довольно ершиста. Победить «Динамо» и сыграть вничью с «Шахтером» — чем не показатель силы команды?!

Отметим, что луганчане весьма неплохо выглядят в атаке. В 12 матчах они настреляли уже 25 мячей.

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В предыдущем туре «Заря» добыла один балл. Поединки с «Шахтером» всегда складываются захватывающе, и последний не стал исключением (2:2).

Все прогнозы на футбол

Матчи с «Александрией» для команды проходят традиционно сложно. В двух последних официальных встречах соперники по раз огорчили друг друга.

«Александрия»

Александрийцы показывают приличный уровень игры. Команда Юрия Гуры старается играть в комбинационный футбол, и это у нее выходит.

Минувший тур также стал для команды успешным. «Александрия» вырвала победу над «Вересом» (3:2).

Наверняка и в этой встрече александрийцы не будут изменять себе. Они, как и «Заря», недавно отобрали очки у «Шахтера» (2:2), да и в остальных матчах выглядели монолитно.

Более того, команда Гуры подходит к поединку с почти оптимальной кадровой обоймой. Стоит отметить Артема Шулянского, все громче стучащегося в стартовый состав «Александрии».

Прогноз и ставка

На победу «Зари» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Ингульца» — за 3.20.

«Заря» может не успеть полностью восстановиться после битвы с «горняками».

«Александрия» демонстрирует симпатичный уровень игры .

Обе команды способны прибавить по ходу поединка. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.90.