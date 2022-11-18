«Заря»
«Заря» нестабильна, но довольно ершиста. Победить «Динамо» и сыграть вничью с «Шахтером» — чем не показатель силы команды?!
Отметим, что луганчане весьма неплохо выглядят в атаке. В 12 матчах они настреляли уже 25 мячей.
Коэффициенты матча Заря — Александрия
В предыдущем туре «Заря» добыла один балл. Поединки с «Шахтером» всегда складываются захватывающе, и последний не стал исключением (2:2).
Матчи с «Александрией» для команды проходят традиционно сложно. В двух последних официальных встречах соперники по раз огорчили друг друга.
«Александрия»
Александрийцы показывают приличный уровень игры. Команда Юрия Гуры старается играть в комбинационный футбол, и это у нее выходит.
Минувший тур также стал для команды успешным. «Александрия» вырвала победу над «Вересом» (3:2).
Наверняка и в этой встрече александрийцы не будут изменять себе. Они, как и «Заря», недавно отобрали очки у «Шахтера» (2:2), да и в остальных матчах выглядели монолитно.
Более того, команда Гуры подходит к поединку с почти оптимальной кадровой обоймой. Стоит отметить Артема Шулянского, все громче стучащегося в стартовый состав «Александрии».
Прогноз и ставка
На победу «Зари» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Ингульца» — за 3.20.
«Заря» может не успеть полностью восстановиться после битвы с «горняками».
«Александрия»
Обе команды способны прибавить по ходу поединка. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.90.