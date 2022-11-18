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    Голевой обмен придется на второй тайм

    «Заря» — «Александрия». Прогноз, ставка (к. 2.90) на футбол, УПЛ, 18 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Заря» — «Александрия»
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    Денис Нагнойный
    «Заря» сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 18 ноября, начало — в 14:00 мск. «Заря» — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 18 Ноября 2022 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 14:00 Александрия Александрия
  • Александрия
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    «Заря»

    «Заря» нестабильна, но довольно ершиста. Победить «Динамо» и сыграть вничью с «Шахтером» — чем не показатель силы команды?!

    Отметим, что луганчане весьма неплохо выглядят в атаке. В 12 матчах они настреляли уже 25 мячей.

    Коэффициенты матча Заря — Александрия

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    В предыдущем туре «Заря» добыла один балл. Поединки с «Шахтером» всегда складываются захватывающе, и последний не стал исключением (2:2).

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    Матчи с «Александрией» для команды проходят традиционно сложно. В двух последних официальных встречах соперники по раз огорчили друг друга.

    «Александрия»

    Александрийцы показывают приличный уровень игры. Команда Юрия Гуры старается играть в комбинационный футбол, и это у нее выходит.

    Минувший тур также стал для команды успешным. «Александрия» вырвала победу над «Вересом» (3:2).

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    • Наверняка и в этой встрече александрийцы не будут изменять себе. Они, как и «Заря», недавно отобрали очки у «Шахтера» (2:2), да и в остальных матчах выглядели монолитно.

    Более того, команда Гуры подходит к поединку с почти оптимальной кадровой обоймой. Стоит отметить Артема Шулянского, все громче стучащегося в стартовый состав «Александрии».

    Прогноз и ставка

    На победу «Зари» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Ингульца» — за 3.20.

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    «Заря» может не успеть полностью восстановиться после битвы с «горняками».

    «Александрия» демонстрирует симпатичный уровень игры.

    Обе команды способны прибавить по ходу поединка. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.90.

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    «Заря» — «Александрия»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 18.11.2022. Прогнозы на футбол. Голевой обмен придется на второй тайм
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